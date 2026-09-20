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Аргументы и Факты

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Явка на выборах в Госдуму на утро 20 сентября достигла 45 процентов

Явка на выборах в Государственную Думу по данным на 07:35 мск 20 сентября составила 45 процентов, следует из информации Центральной избирательной комиссии РФ.

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