Явка на выборах в Госдуму на утро 20 сентября достигла 45 процентов

Явка на выборах в Государственную Думу по данным на 07:35 мск 20 сентября составила 45 процентов, следует из информации Центральной избирательной комиссии РФ.
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