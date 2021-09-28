Tesla предсказали рекордный рост

Аналитики с Уолл-стрит дали оптимистичные прогнозы по росту поставок Tesla. Как сообщает Reuters, финансисты предсказали, что третий квартал станет лучшим для компании даже несмотря на дефицит чипов, который ударил по автомобильной промышленности.
Аналитики с Уолл-стрит дали оптимистичные прогнозы по росту поставок Tesla. Как сообщает Reuters, финансисты предсказали, что третий квартал станет лучшим для компании даже несмотря на дефицит чипов, который ударил по автомобильной промышленности.
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