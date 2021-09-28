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Tesla предсказали рекордный рост

Tesla предсказали рекордный рост

Аналитики с Уолл-стрит дали оптимистичные прогнозы по росту поставок Tesla. Как сообщает Reuters, финансисты предсказали, что третий квартал станет лучшим для компании даже несмотря на дефицит чипов, который ударил по автомобильной промышленности.

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