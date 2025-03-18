Военкор рассказал о брошенной турецкой Kirpi в Курской области

Военкор Кулько рассказал о брошенной турецкой Kirpi в Курской области Украинские военные бросили в Курской области турецкий бронеавтомобиль Kirpi-II, заявил в своем Telegram-канале военкор Первого Канала Дмитрий Кулько.
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