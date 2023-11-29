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«МЮ» выйдет в плей-офф ЛЧ, только если победит «Баварию» в последнем туре, а «Галатасарай» и «Копенгаген» сыграют вничью

«МЮ» выйдет в плей-офф ЛЧ, только если победит «Баварию» в последнем туре, а «Галатасарай» и «Копенгаген» сыграют вничью

После 5 проведенных туров английская команда занимает последнее место в группе A, набрав 4 очка. Лидирует «Бавария» с 12 баллами, у «Копенгагена» и «Галатасарая» по 5 очков.

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