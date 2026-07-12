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Нюланд плакал после поражения Норвегии от Англии при его ошибке в моменте с решающим голом: «Такова участь вратаря. Иногда ты на вершине блаженства, иногда – в аду»

Вратарь сборной Норвегии Эрьян Нюланд заплакал после поражения команды от Англии (1:2 д.в.) в 1/4 финала ЧМ-2026 .

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