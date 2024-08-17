Нарколог предупредил, что энергетики могут привести к смерти

Этот напиток способствует развитию проблем со здоровьем Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин предупредил об опасности частого употребления энергетических напитков, вплоть до летального исхода.
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