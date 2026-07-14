Премьер Ирака объявил о разоружении формирований до 30 сентября

Ирак планирует разоружить вооруженные формирования до 30 сентября. Премьер-министр Али аз-Зейди заявил об этом на встрече с Дональдом Трампом, отметив, что местные силы безопасности смогут сами защитить страну после ухода международных войск.
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