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РИА Новости: Соединенные Штаты Америки решили помочь Украине бить по Крыму снарядом LRMP

РИА Новости: Соединенные Штаты Америки решили помочь Украине бить по Крыму снарядом LRMP

Заграницей представлен боеприпас, который должен создать революцию. Речь идет о LRMP, который представляет собой высокий маневрирующий снаряд для пушки, передает РИА Новости.

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