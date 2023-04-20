РИА Новости: Соединенные Штаты Америки решили помочь Украине бить по Крыму снарядом LRMP

Заграницей представлен боеприпас, который должен создать революцию. Речь идет о LRMP, который представляет собой высокий маневрирующий снаряд для пушки, передает РИА Новости.
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