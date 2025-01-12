Сравнение консольной производительности Kingdom Come: Deliverance 2 раскрывает FPS на PS5 P...

Сравнение консольной производительности Kingdom Come: Deliverance 2 раскрывает FPS на PS5 Pro и другие деталиНа фоне ожидания выхода Kingdom Come: Deliverance 2 в сети появились новые данные о производительности игры на различных консолях.
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