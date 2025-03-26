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Новости Омска

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«Аэрофлот» и «Россия» анонсировали новые рейсы из Омска

«Аэрофлот» и «Россия» анонсировали новые рейсы из Омска. Они будут выполняться в летний сезон. Планирует ли национальный перевозчик вернуть свой вечерний рейс из Омска в Москву, пока неизвестно.

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