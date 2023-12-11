Директор СВР РФ сообщил желании Запада заменить президента Украины

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что западные страны все активнее обсуждают необходимость замены украинского президента Владимира Зеленского на одного из действующих украинских политиков так как Зеленский зашел слишком далеко в создании образа “бескомпромиссного сторонника конфликта с Россией до победного конца”.
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