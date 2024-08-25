«Шалашовка»: кого так называли в местах заключения СССР

Сам термин «шалашовка» возник в 30 – 40-х годах ХХ века. Его этимология проста – «шалашом» называли огороженные простынями нары, где женщина в лагере расплачивалась собою за предоставление каких-либо благ.
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