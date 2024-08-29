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Замглавы ЦРУ Коэн считает, что ВСУ вскоре сдадут Покровск

Замглавы ЦРУ Коэн считает, что ВСУ вскоре сдадут Покровск

Заместитель главного разведчика США признал успехи русской армии на красноармейском направлении.Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн был вынужден констатировать успехи ВС России на Покровском направлении, и предположил, что несмотря на отвлекающую наступательную операция в ВСУ в Курской области, русская армия всё же вскоре овладеет Покровском.

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