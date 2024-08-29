Заместитель главного разведчика США признал успехи русской армии на красноармейском направлении.Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн был вынужден констатировать успехи ВС России на Покровском направлении, и предположил, что несмотря на отвлекающую наступательную операция в ВСУ в Курской области, русская армия всё же вскоре овладеет Покровском.