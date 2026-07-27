The Trade Routes Iran Cannot Afford to Lose

The future of relations between Central Asian republics (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) and Iran under a government now dominated by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) is likely to feature pragmatic economic and transit cooperation amid heightened caution, with short-term disruptions from the 2026 conflict and longer-term continuity driven by mutual interests in connectivity and multipolarity.
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