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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок Африки-2025 могут перенести на декабрь из-за нового клубного ЧМ. Проводить турнир раз в 4 года не планируется (The Guardian)

Следующий розыгрыш Кубка Африки в Марокко должен был состояться в июне и июле 2025 года. Напомним, с 15 июня по 15 июля следующего года должен пройти обновленный клубный ЧМ ФИФА с участием 32 команд.

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