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Аргументы недели

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Глава МИД ФРГ Вадефуль: Берлин продолжит поддержку президента Украины

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Берлин продолжит поддержку президента Украины

Reuters: Германия поддержала Зеленского после призыва Трампа сменить президента Украины. Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил, что Берлин полностью поддерживает Зеленского и украинское правительство.

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