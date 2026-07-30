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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симон Фуркад: «Я рад возвращению Зигфрида Мазе с его багажом знаний и тем опытом, который он перенял у норвежцев»

Тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад высказался о возвращении Зигфрида Мазе в тренерский штаб французской команды.

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