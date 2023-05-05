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  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

Особенные люди с витилиго, которые больше не стесняются себя и своего тела

Особенные люди с витилиго, которые больше не стесняются себя и своего тела

В обществе сегодня не принято осуждать или высмеивать людей, которые отличаются от других внешне. если ещё десять лет назад пятна от витилиго на руках или лице старались замаскировать, то сейчас ситуация противоположная - их показывают открыто.

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