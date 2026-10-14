Пострадавший в ДТП на Пхукете российский подросток вышел из комы

Подросток из России, пострадавший в аварии на Пхукете, вышел из комы, его выписали из больницы, пишет «360» со ссылкой на его мать.
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