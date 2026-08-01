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Спорт Уик-Энд

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Бубнов считает, что «Черчесов далеко не дурак», и подсказал, что надо желать «Спартаку» в Грозном

Бубнов считает, что «Черчесов далеко не дурак», и подсказал, что надо желать «Спартаку» в Грозном

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался перед матчем 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» встретится с московским «Спартаком», упомянув главного тренера грозненского клуба Станислава Черчесова.

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