Бубнов считает, что «Черчесов далеко не дурак», и подсказал, что надо желать «Спартаку» в Грозном

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался перед матчем 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» встретится с московским «Спартаком», упомянув главного тренера грозненского клуба Станислава Черчесова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии