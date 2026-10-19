© Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)В Великобритании 13-летний Зак Хауэллс он сумел остановить машину, когда его мать потеряла сознание за рулем на скорости 100 км\ч, пишет People.
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