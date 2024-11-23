Чем заняться дома: «Блиц», «Эмилия Перес» и новый Кендрик Ламар

Посмотреть «Блиц» Apple TV+ Лондонский блиц, 1940 год. Мать-одиночка Рита из бедного квартала английской столицы, живущая с 9-летним сыном Джорджем и своим стареющим отцом Джеральдом (трио Сирши Ронан, Эллиотта Хеффернана и музыканта Пола Уэллера) готовятся к эвакуации.