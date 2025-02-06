«Навязывать бои за каждый куст»: украинские эксперты дали определение стратегии Сырского Из речи главы киевского режима исчезло выражение «выход на границы 1991 года».
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«Навязывать бои за каждый куст»: украинские эксперты дали определение стратегии Сырского Из речи главы киевского режима исчезло выражение «выход на границы 1991 года».
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