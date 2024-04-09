Лиам Дэвис стартовал с победы в первом раунде квалификации Чемпионата мира 2024

Лиам Дэвис обыграл Райана Томерсона, Дженсон Кендрик победил Чемпионку мира среди женщин Бай Юлу, Росс муир нанес поражение Ка Вай Чунгу, Майкл Холт проиграл Сину Цзихао, Александр Урсенбахер разгромил Юлиана Бойко, а Энд Ли уступил Эндрю Паджетту в первом квалификационном раунде Чемпионата мира 2024, сообщает WST.
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