АПЛ Astute: «ничего подобного нет ни у США, ни у России». Позвольте усомниться Маркетинг – дело сложное, особенно когда речь идет о продажах таких сложных продуктов, как корабли.
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АПЛ Astute: «ничего подобного нет ни у США, ни у России». Позвольте усомниться Маркетинг – дело сложное, особенно когда речь идет о продажах таких сложных продуктов, как корабли.
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