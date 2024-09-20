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АПЛ Astute: «ничего подобного нет ни у США, ни у России

АПЛ Astute: «ничего подобного нет ни у США, ни у России». Позвольте усомниться Маркетинг – дело сложное, особенно когда речь идет о продажах таких сложных продуктов, как корабли.

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