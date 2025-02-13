Самолёт радиоэлектронной разведки EA-18G Growler ВМС США упал в море в районе Сан-Диего В США произошла авария с самолётом Военно-морских сил.
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Самолёт радиоэлектронной разведки EA-18G Growler ВМС США упал в море в районе Сан-Диего В США произошла авария с самолётом Военно-морских сил.
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