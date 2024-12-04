Возвращение в РФ, конфликт с Земфирой, мнение об СВО: как живет Литвинова

StarHit сообщает, что актриса и режиссер Рената Литвинова вернулась в Россию. Что об этом известно, какие последние новости выходили об артистке, что она говорила об СВО? Зачем Литвинова вернулась в Россию По информации издания, артистку заметили в Столешниковом переулке в Москве, где она участвовала в фотосессии.
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