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Закон, порядок, государство

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Член Общественного совета и стражи порядка приняли участие в акции «Не доверяй, а проверяй!»

Сотрудники Министерства внутренних дел республики совместно с членом Общественного совета при МВД Сергеем Киушкиным приняли участие в акции «Не доверяй, а проверяй!», направленной на повышение бдительности граждан, и напомнили алгоритм действий при попытке совершения противоправных действий в отношении них.

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