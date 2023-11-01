Создать и сохранить. Как «живут» объекты благоустройства на Урале

В Свердловской области завершается сезон активных работ по благоустройству. Многие объекты, которые реконструировали в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» или на федеральные гранты, уже сданы, и теперь задача уральцев – сохранить обновленные парки, скверы, набережные и дворы.