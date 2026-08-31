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Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине

Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине

Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины — на местах вновь фиксируются многочисленные прилёты.

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