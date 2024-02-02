Стала известна тайна древнеегипетского папируса с описанием приворотного ритуала

Похоже, древние египтяне не очень отличались от современных людей в плане дел сердечных. Они так же переживали по поводу безответной любви и готовы были использовать самые разнообразные ритуалы, которые бы заставили бы пассию влюбиться в них во что бы то ни стало.
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