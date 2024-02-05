«Чекалины сидят»: Павел Воля вспомнил, как семья Лерчека подставила их перед вылетом на шоу «Выжить в Дубае»

После громкой истории с налогами Артем и Лера Чекалины стали еще большими звездами, чем были. На днях они посетили «Шоу Воли» и рассказали, что с ними происходило все это время, пока они были без Интернета и под следствием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии