Снимать пустые полки запрещено

Съемка пустых полок запрещена. Штраф 3000 гривен.Снимать пустые полки запрещеноСъемка пустых полок запрещена.
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