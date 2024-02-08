Ким Кардашьян снова заподозрили в романе с бывшим возлюбленным её сестры

Ким Кардашьян снова заметили в компании баскетболиста Оделла Бекхэма — младшего, в романе с которым звезду реалити-шоу уже подозревали: они вместе отправились на афтепати "Грэмми", которую организовал Джей-Зи в клубе Bird Streets.
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