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Регионы России

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Пётр Гуменник выполнил технический минимум ISU для участия в серии Гран-при

Пётр Гуменник выполнил технический минимум ISU для участия в серии Гран-при

Российский фигурист Пётр Гуменник успешно выполнил технический минимум Международного союза конькобежцев (ISU) для участия в серии Гран-при сезона 2026/27, набрав на турнире Kinoshita Group Cup 236,25 балла по сумме двух программ.

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