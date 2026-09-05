Пётр Гуменник выполнил технический минимум ISU для участия в серии Гран-при

Российский фигурист Пётр Гуменник успешно выполнил технический минимум Международного союза конькобежцев (ISU) для участия в серии Гран-при сезона 2026/27, набрав на турнире Kinoshita Group Cup 236,25 балла по сумме двух программ.
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