Военное обозрение

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Нюрнбергский процесс и денацификация в Германии – мифы и действительность

Нюрнбергский процесс и денацификация в Германии – мифы и действительность

Поражение Третьего рейха во Второй мировой войне означало крах идеи о немецкой империи в Европе и оказало сильное влияние на все немецкое общество.

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