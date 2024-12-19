Как правильно подводить итоги года и ставить себе новые цели, чтобы их достигать?

Анализировать стоит хотя бы для того, чтобы зафиксировать все полезное, нужное и хорошее, что с вами произошло, и похвалить себя 2024 год подходит к своему завершению, и многие 31 декабря будут подводить его итоги и ставить себе новые цели под бой курантов.
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