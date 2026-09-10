По делу о хищении на поставках тушенки в зону СВО прошли обыски у свидетелей

У сотрудников "Нармяспром" и "Селятино", в настоящее время находящихся в статусе свидетелей, прошли обыски по делу о хищении на поставках тушенки в зону СВО.
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