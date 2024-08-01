Исследование подледникового озера Восток: важнейшие находки и перспективы Ольга ВайленкоНаучное судно «Академик Трёшников» вернулось из Антарктиды в Санкт-Петербург с уникальными образцами древних минералов.
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