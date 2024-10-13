Дружба с Западом возможна, но только против Китая

Пока ни мира, ни войны – точно по ТроцкомуСтраны так называемого «Четырёхстороннего диалога по вопросам безопасности» (QUAD) на днях в Делавэре (США) официально заявили о начале совместного военного патрулирования обширного Южно-Китайского морского бассейна (ЮКМ).