В США назвали самое большое препятствие в ходе подготовки обмена заключенными

Канцлер Германии Олаф Шольц не хотел в рамках обмена заключенными освобождать разведчика Вадима Красикова, ликвидировавшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в Берлине и отбывавшего пожизненный срок в ФРГ.
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