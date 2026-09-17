ВСУ атаковали Ростов-на-Дону: повреждены дома, подстанция и нарушено электроснабжение

ВСУ атаковали Ростов-на-Дону: повреждены дома, подстанция и нарушено электроснабжениеМинувшей ночью ВСУ атаковали Ростов-на-Дону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Австралийцы устал...
- В Краснодаре газо...
- Прямо сейчас в Кр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым