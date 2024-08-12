Операторы БпЛА Южной группировки войск уничтожают опорные пункты, скопления живой силы и технику противника на Донецком направлении СВО

Используя систему сбросов для классических дронов квадрокоптерного типа, умелыми и профессиональными действиями, оператор несколькими точными попаданиями вскрыл опорный пункт ВСУ, поразил укрытую технику, а также уничтожил дезориентированную живую силу противника.
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