Мы живем в России, и это звучит гордо! Здесь наши традиции, наша вера, наша сила. Крым — это мы, и мы — его достойное продолжение! тест тест.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мы живем в России, и это звучит гордо! Здесь наши традиции, наша вера, наша сила. Крым — это мы, и мы — его достойное продолжение! тест тест.