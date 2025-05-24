Как быстро меняется погода! Не успеешь захотеть одну одежду, как пора уже хотеть другую Представляем прогноз на 24 мая в Воронеже

Как быстро меняется погода! Не успеешь захотеть одну одежду, как пора уже хотеть другую Представляем прогноз на 24 мая в ВоронежеСегодня, 24 мая, воздух напоен теплом, словно заботливые руки матери обнимают каждого ласковым +26 градусами.
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