Как быстро меняется погода! Не успеешь захотеть одну одежду, как пора уже хотеть другую Представляем прогноз на 24 мая в Воронеже

Как быстро меняется погода! Не успеешь захотеть одну одежду, как пора уже хотеть другую Представляем прогноз на 24 мая в ВоронежеСегодня, 24 мая, воздух напоен теплом, словно заботливые руки матери обнимают каждого ласковым +26 градусами.