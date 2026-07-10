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Устроивший скандал из-за неучастия в СВО депутат выступил с заявлением

Устроивший скандал из-за неучастия в СВО депутат выступил с заявлением

Устроивший скандал из-за вопроса о неучастии в специальной военной операции (СВО) депутат Госдумы Алексей Журавлев после заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) выступил с заявлением о находящихся в зоне боевых действий членах его партии «Родина».

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Комментарии
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Ис
Иван сорокин
ДА ГНАТЬ ЭТОГО ПОГАНОГО МЕРЗАВЦА журавлева не только из ПАРТИИ НО И ИЗ СТРАНЫ  ЭТО РВАНЬ ВОНЮЧАЯ  ВСЕГДА МУТИТ ВОДУ СВОИМ ДЕБИЛИЗМОМ
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4 н.
Александр Котов
Другие лучше?
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4 н.