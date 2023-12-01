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Нурбек Карабала о бое Эминов – Кабдрахманов: «Что победа даст Нурбеку? Его акции вырастут в 3 раза»

Президент NAIZA Нурбек Карабала поделился своими ожиданиями от боя в полулегком весе между Нурбеком Кабдрахмановым и Мухаммедом Эминовым: «Эминов 4 раза защищал титул Fight Nights, он очень сильный, стабильный боец.

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