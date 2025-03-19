Путин попросил Медведева зайти к нему после коллегии Генпрокуратуры

Президент России Владимир Путин обратился к заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой посетить его после проведения заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
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