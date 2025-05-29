Вагенкнехт: визит Зеленского в Берлин закрепил конфликт и показал нежелание мира

Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт резко раскритиковала визит украинского лидера Владимира Зеленского в Берлин, назвав достигнутые договоренности между Берлином и Киевом "закреплением конфликта".
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