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Как жили и выглядели люди в Российской империи: 50 редких снимков

Как жили и выглядели люди в Российской империи: 50 редких снимков

Погружение в мир Российской империи через старые фотографии открывает удивительные контрасты. С одной стороны — суровая реальность крестьянского быта, с другой — величие императорского двора и культурное богатство.

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